Чемпионат Испании будет возобновлен в июне. Клубы возобновят тренировки уже на этой неделе

Стало известно будущее чемпионата Испании по футболу, прерванного из-за пандемии коронавируса.

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"Футбольные клубы Испании вернутся к тренировкам на этой неделе, а сезон возобновится в июне", — сообщает пресс-служба Ла Лиги.



После 27-ми туров в турнирной таблице испанской Примеры лидирует "Барселона". "Сине-гранатовые" набрали 58 очков и на два балла опережают идущий вторым мадридский "Реал".



Напомним, что Ла Лига, как и остальные ведущие европейские чемпионаты, приостановлена из-за пандемии коронавируса. В Европе продолжают играть в футбол только в Белоруссии.



По актуальным данным в Испании выявлено 217 466 случаев заражения COVID-19. 25 264 человека погибло.