Как сообщает Telegram-канал "Ложа прессы", Смолов четко дал понять своему агенту Герману Ткаченко, что после завершения аренды не хотел бы возвращаться в Россию. Напомним, до завершения чемпионата Испании осталось 11 туров, "Сельта" находится на 17 месте таблицы Ла Лиги.
Смолов прилетел в Виго и две недели будет на самоизоляции.
Российский футболист стал игроком "Сельты" в зимнее трансферное окно, перейдя из московского "Локомотива" на правах аренды до лета. По окончании соглашения испанский клуб сможет выкупить трансфер футболиста. За новый клуб Смолов сыграл 6 матчей и забил один гол.
Источник: Смолов не хочет возвращаться в Россию после аренды
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов, который на правах аренды выступает за испанскую "Сельту", не хочет играть в России.
Фото: Sportbox
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