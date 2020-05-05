Куртуа: если "Барселону" признают чемпионом, назову это несправедливостью. Мы доказали, что лучше, чем они

Вратарь мадридского " Реала " Тибо Куртуа прокомментировал возможное досрочное завершение сезона Ла Лиги.

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"Барселона" после 27-ми сыгранных туров лидирует в Примере, опережая "Реал" на два очка.



- Мы лишь на два очка отстаем от "Барселоны" и можем стать чемпионами, так что нам не повезет, если результаты сезона отменят.



Если "Барселону" признают чемпионом, то я назову это несправедливостью. Мы сыграли с ними вничью, а во второй игре победили, так что доказали, что мы лучше, чем они. Мы отстаем на два очка, так что я не согласился бы с таким решением, - приводит слова футболиста Marca.



Отметим, что на данный момент в Испании зафиксировано более двухсот тысяч заражений коронавирусом. Всего в мире подтверждено диагнозов более трех с половиной миллионов.