"Барселона" может на 25 лет продать права на название стадиона

Вице-президент "Барселоны" Жорди Кардонер рассказал, что клуб может продать права на название "Камп Ноу" на 25 лет.

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"К соглашению на этот год может прибавиться ещё 25 лет. Доход от первого года пойдёт на борьбу с коронавирусом, а от следующих 25 — на коммерцию. Почему нет?" — цитирует Кардонера ESPN.Ранее "Барселона" объявила, что впервые в истории продала права на название стадиона "Камп Ноу". Сообщалось, что все средства будут переданы в фонд, который занимается разработкой средств для борьбы с пандемией коронавируса."Барселона" после 27-ми туров лидирует в турнирной таблице Примеры, набрав 58 очков и на два балла опережая мадридский "Реал".Примера в данный момент приостановлена из-за пандемии коронавируса.