"К соглашению на этот год может прибавиться ещё 25 лет. Доход от первого года пойдёт на борьбу с коронавирусом, а от следующих 25 — на коммерцию. Почему нет?" — цитирует Кардонера ESPN.
Ранее "Барселона" объявила, что впервые в истории продала права на название стадиона "Камп Ноу". Сообщалось, что все средства будут переданы в фонд, который занимается разработкой средств для борьбы с пандемией коронавируса.
"Камп Ноу" впервые будет переименован. Вырученные средства пойдут на борьбу с коронавирусом
"Барселона" после 27-ми туров лидирует в турнирной таблице Примеры, набрав 58 очков и на два балла опережая мадридский "Реал".
Примера в данный момент приостановлена из-за пандемии коронавируса.
"Барселона" может на 25 лет продать права на название стадиона
Вице-президент "Барселоны" Жорди Кардонер рассказал, что клуб может продать права на название "Камп Ноу" на 25 лет.
Фото: Reuters
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