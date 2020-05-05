"Все игроки первой команды "Сельты", тренерский штаб, несколько игроков второй команды, врачи, физиотерапевты и другие сотрудники клуба, которые будут посещать тренировки на базе A Madroa в ближайшие недели, пройдут в эту среду тесты на Covid-19. Данные тесты будут проводиться с соблюдением всех мер безопасности, установленных органами здравоохранения.
В ближайшие дни "Сельта" подробно сообщит, как и когда возобновится тренировки футболистов", — сообщает пресс-служба испанского клуба.
Сегодня Фёдор Смолов вернулся в Испанию из России.
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"Сельта" после 27-ми туров набрала 26 очков и располагается на 17-м месте в Примере. Чемпионат Испании прерван из-за пандемии коронавируса.
По актуальным данным в Испании выявлено 218 011 случай заражения COVID-19. 25 428 человек погибло.
"Сельта" проверит Смолова и других футболистов на коронавирус
Стало известно, что футболисты "Сельты" пройдут проверку на коронавирус.
Фото: ФК "Сельта"
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