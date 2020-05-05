"Сельта" проверит Смолова и других футболистов на коронавирус

Стало известно, что футболисты "Сельты" пройдут проверку на коронавирус.

Фото: ФК "Сельта"

"Все игроки первой команды "Сельты", тренерский штаб, несколько игроков второй команды, врачи, физиотерапевты и другие сотрудники клуба, которые будут посещать тренировки на базе A Madroa в ближайшие недели, пройдут в эту среду тесты на Covid-19. Данные тесты будут проводиться с соблюдением всех мер безопасности, установленных органами здравоохранения.В ближайшие дни "Сельта" подробно сообщит, как и когда возобновится тренировки футболистов", — сообщает пресс-служба испанского клуба.Сегодня Фёдор Смолов вернулся в Испанию из России."Сельта" после 27-ми туров набрала 26 очков и располагается на 17-м месте в Примере. Чемпионат Испании прерван из-за пандемии коронавируса.По актуальным данным в Испании выявлено 218 011 случай заражения COVID-19. 25 428 человек погибло.