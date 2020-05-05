- Смолов прилетел из страны, которая не опасна в плане коронавируса. Ему предстоит пройти некоторое тестирование, поэтому нам понадобится несколько дней. Будем держать ситуацию под контролем. Мы не сможет добиться полного отсутствия рисков, даже имея на руках вакцину от коронавирусной инфекции, — цитирует врача El Desmarque.
В ближайшие дни "Сельта" подробно сообщит, как и когда возобновятся тренировки футболистов. Фёдор Смолов вернулся в Виго накануне.
Федора Смолова встречали в аэропорту Виго
Фёдор Смолов стал игроком "Сельты" в зимнее трансферное окно, перейдя из московского "Локомотива" на правах аренды до лета. По окончании соглашения испанский клуб сможет выкупить трансфер футболиста. За новый клуб Смолов сыграл 6 матчей и забил один гол.
"Сельта" после 27-ми туров набрала 26 очков и располагается на 17-м месте в Примере. Чемпионат Испании прерван из-за пандемии коронавируса.
Врач "Сельты": Смолов прилетел из страны, которая не опасна в плане коронавируса
Врач испанской "Сельты" Гарсия Кота отметил, что не испытывает беспокойства в связи с возвращением нападающего Фёдора Смолова в Испанию.
Фото: Спорт
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