Врач "Сельты": Смолов прилетел из страны, которая не опасна в плане коронавируса

Врач испанской "Сельты" Гарсия Кота отметил, что не испытывает беспокойства в связи с возвращением нападающего Фёдора Смолова в Испанию.

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