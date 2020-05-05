Врач "Сельты": Смолов прилетел из страны, которая не опасна в плане коронавируса

Врач испанской "Сельты" Гарсия Кота отметил, что не испытывает беспокойства в связи с возвращением нападающего Фёдора Смолова в Испанию.
Фото: Спорт
- Смолов прилетел из страны, которая не опасна в плане коронавируса. Ему предстоит пройти некоторое тестирование, поэтому нам понадобится несколько дней. Будем держать ситуацию под контролем. Мы не сможет добиться полного отсутствия рисков, даже имея на руках вакцину от коронавирусной инфекции, — цитирует врача El Desmarque.

В ближайшие дни "Сельта" подробно сообщит, как и когда возобновятся тренировки футболистов. Фёдор Смолов вернулся в Виго накануне.

Федора Смолова встречали в аэропорту Виго

Фёдор Смолов стал игроком "Сельты" в зимнее трансферное окно, перейдя из московского "Локомотива" на правах аренды до лета. По окончании соглашения испанский клуб сможет выкупить трансфер футболиста. За новый клуб Смолов сыграл 6 матчей и забил один гол.

"Сельта" после 27-ми туров набрала 26 очков и располагается на 17-м месте в Примере. Чемпионат Испании прерван из-за пандемии коронавируса.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Смолов Сельта Ла Лига Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Янчик: почему меня выбрал ЦСКА? Все дело в сходстве с Вагнером Лав
Полузащитник "Анже" задержан полицией за публичную мастурбацию 1
"Я говорил Семину: забирайте его! Свой воспитанник, готовый игрок!" Евсеев - о Джикии 1
Экс-игрок ЦСКА Янчик: жена требует у меня 500 тысяч евро. Я не могу попасть в свой дом
В Германии у 10 футболистов обнаружен коронавирус
В Испании составили сборную худших легионеров "Реала" всех времен 1
"Апрель объявили нерабочим - люди собрались в Сочи или на шашлыки". Тугарев - о борьбе с коронавирусом 2
Бондаренко - о карантине в Африке: с нарушителями не нянчатся, дубинкой дадут или стрельнут
Мамаев рассказал, за какую команду болеет с детства 3
Тимощук рассказал, что тренируется онлайн с Давидом Луисом
Глушаков составил идеальную сборную "Спартака". Себя он оставил в запасе
Врач "Сельты": Смолов прилетел из страны, которая не опасна в плане коронавируса 1
"Так будет честнее". Козлов — о возобновлении РПЛ
Источник: ФИФА разрешит проводить пять замен в матче 1
Мамаев: Топ-3 тренера в России? Для меня сейчас только один тренер — Карпин 3
Источник: экс-игрок "Анжи" Виллиан перейдёт в "Тоттенхэм"
Тугарев: У меня были предложения из Европы еще летом, но Семин на тот момент меня не отпустил 1
Гаджиев: Сёмин наверняка возмущен происходящим в "Локомотиве"
Мамаев — о тюрьме: я попал в место, где никому неинтересно, кто я 7
Тугарев — о команде мечты: "Реал". Это клуб чемпионов
Филин: чемпионат однозначно нужно доигрывать. Если это не будет возможным, то "Зенит" — чемпион
Тугарев: это правда, что "Ювентус" интересовался Алексеем Миранчуком 1
Мамаев: мы с Кокориным не собираемся держаться друг от друга подальше. Чего бояться? 3
Тугарев: никаких тяжелых переговоров насчёт временного понижения зарплаты в "Локо" не было
"Паша, выходя из душа, говорит: "Смотри, какой у тебя красивый муж". Жена Мамаева - о семейной жизни 3
Мамаев: в религии я нашёл защиту, укрепил свою веру 9
Мамаев: до перехода в "Ростов" у меня была возможность перейти в московский клуб, но карьера важнее
Министр спорта Италии: нет оснований полагать, что Серия А возобновится в середине июня
Вице-президент "Барселоны": Ла Лига может начать играть с болельщиками не раньше февраля 2021 года
Селюк: Черышев предпочтет заработать в России. Денежный фактор перевесит 4
Все новости