Команда выглядит следующим образом: голкипер Альбано Биззарри, защитники Карлос Диого, Джонатан Вудгейт, Предраг Спасич, Фабио Коэнтрау, полузащитники Томас Гравесен, Пабло Гарсия, Жюльен Фобер, Элвир Балич, форварды Антонио Кассано и Ройстон Дренте.
В текущем сезоне после 27-ми сыгранных туров лидирует "Барселона", опережая "Реал" на два очка.
Напомним, на данный момент Ла Лига приостановлена в связи с пандемией коронавируса. В Испании на данный момент зафиксировано более двухсот тысяч заражений COVID-19.
РПЛ была приостановлена как минимум до 31 мая. В стране более 155 тысяч зараженных.
В Испании составили сборную худших легионеров "Реала" всех времен
Испанское издание AS составило сборную из худших легионеров мадридской команды за всю историю.
Фото: Soccernews
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!