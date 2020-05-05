В Испании составили сборную худших легионеров "Реала" всех времен

Испанское издание AS составило сборную из худших легионеров мадридской команды за всю историю.

Фото: Soccernews

Команда выглядит следующим образом: голкипер Альбано Биззарри, защитники Карлос Диого, Джонатан Вудгейт, Предраг Спасич, Фабио Коэнтрау, полузащитники Томас Гравесен, Пабло Гарсия, Жюльен Фобер, Элвир Балич, форварды Антонио Кассано и Ройстон Дренте.



В текущем сезоне после 27-ми сыгранных туров лидирует "Барселона", опережая "Реал" на два очка.



Напомним, на данный момент Ла Лига приостановлена в связи с пандемией коронавируса. В Испании на данный момент зафиксировано более двухсот тысяч заражений COVID-19.



РПЛ была приостановлена как минимум до 31 мая. В стране более 155 тысяч зараженных.