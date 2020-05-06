Экс-защитник "Зенита" Гарай сменил имидж (фото) Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай изменил цвет своей прически. View this post on Instagram ??BOOOOM!? . #G24 #newlook A post shared by Ezequiel Garay (@ezequielgaray24) on May 6, 2020 at 3:49am PDT Теперь 33-летний защитник будет ходить с пепельными волосами.С 2014 по 2016 год Гарай выступал за "Зенит". На днях он восстановил тренировки, после того как переболел коронавирусом. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 16:09 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Валенсия Зенит Гарай Коронавирус Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5