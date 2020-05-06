Об этом сообщает MARCA.
Сегодня, 6 мая, игроки "Барселоны" сдали тест на коронавирус. Среди присутствующих француза не оказалось. Клуб готовится к возобновлению сезона.
22-летний Дембеле продолжает восстанавливаться от травмы подколенного сухожилия. В нынешнем сезоне нападающий провёл девять матчей во всех турнирах и забил гол.
Дембеле не сдал тест на коронавирус. Он может не сыграть за "Барселону" в этом сезоне
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле может пропустить остаток нынешнего сезона.
Фото: Getty Images
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