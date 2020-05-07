"Барселона" сократит бюджет клуба на 297 млн евро

Из-за пандемии COVID-19 каталонский клуб существенно урежет бюджет на следующий сезон.

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Как сообщает AS, общий бюджет клуба на сезон 2020/21 по сравнению с текущим уменьшится с более чем миллиарда евро до 750 миллионов.



Также в клубе хотят серьёзно сократить зарплаты. В этом сезоне на оклады уходит 65 процентов, в следующем процентный показатель может уменьшиться до 60. Сумма всех сокращений - около 230 миллионов евро. Однако клуб не сможет сделать это в одностороннем порядке, если футболисты пойдут в отказ.



На данный момент число зараженных COVID-19 в мире преодолело отметку в 3,9 млн. В Испании болеют более 256 тыс. человек, более 26 тыс. смертей.



Ла Лига, как и почти все европейские чемпионаты ушла на паузу из-за распространения коронавируса.