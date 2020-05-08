Отмечается, что каталонский клуб готов пообещать аргентинцу твердое место в основном составе. Скорее всего, "Барселона" будет играть либо с Мартинесом в атаке, либо с двумя нападающими - с ним и с Луисом Суаресом.
Ранее сообщалось, что "Барса" готова заплатить за 22-летнего игрока 60 миллионов евро и отдать двух своих игроков.
"Барселона" готова гарантировать Мартинесу место в основном составе
Как сообщает Sport.es, "Барселона" не оставляет попыток заполучить нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.
Фото: © F.C. Internazionale Milano
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