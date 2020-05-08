Отмечается, что у 22-летнего футболиста были незначительные симптомы, которые проявляются при коронавирусе.
Ранее стало известно, что у пятерых игроков Ла Лиги также обнаружили коронавирус.
Напомним, клубам чемпионата Испании дали добро на проведение тренировок. Скорее всего, турнир возобновится в июне.
Защитник "Атлетико" сдал положительный анализ на коронавирус
У защитника мадридского "Атлетико" Ренана Лоди выявили коронавирус, передает Globo Esporte.
Фото: УЕФА
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