Защитник "Атлетико" сдал положительный анализ на коронавирус

У защитника мадридского "Атлетико" Ренана Лоди выявили коронавирус, передает Globo Esporte.

Фото: УЕФА

Отмечается, что у 22-летнего футболиста были незначительные симптомы, которые проявляются при коронавирусе.



Ранее стало известно, что у пятерых игроков Ла Лиги также обнаружили коронавирус.



Напомним, клубам чемпионата Испании дали добро на проведение тренировок. Скорее всего, турнир возобновится в июне.