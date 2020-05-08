Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович получил перелом правой стопы, сообщает официальный сайт "сливочных".
По данным СМИ, 22-летний форвард сборной Сербии получил травму во время домашней тренировки. Точные сроки восстановления неизвестны.
Йович выступает за "Реал" с лета 2019 года, перейдя из "Айнтрахта" за 60 миллионов евро.
В нынешнем сезоне футболист провел 24 матча, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
У Луки Йовича диагностирован перелом правой стопы
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!