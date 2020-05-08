В Ла Лиге хотят заполнить пустые места рекламой и твитами болельщиков

Руководство испанской Примеры планирует интерактивно заполнить пустые стадионы во время возобновления чемпионата.

Фото: Soccernews

Как сообщает Marca, одна из идей - заполнить пустые места рекламой и сообщениями болельщиков из Twitter.



- Нам уже доводилось смотреть матчи за закрытыми дверями. Обычно в них присутствует эхо или есть ужасный вид пустых трибун. Мы работаем над современными, оригинальными способами избежать этого. Есть интересный вариант с виртуальной рекламой и твитами фанатов, которые будут показываться прямо во время встречи, — сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.



Также Тебас отметил, что возможно иное расположение камер на стадионе.



Напомним, чемпионат Испании был приостановлен из-за распространения COVID-19. В стране выявлено более 260 тыс. случаев заболевания COVID-19, умерло более 26 тыс. человек. В мире число зараженных превысило отметку в 4 миллиона человек.