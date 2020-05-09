Президент Аргентины сделал выбор между Марадоной и Месси

Президент Аргентины Альберто Фернандес сделал выбор между форвардом "Барселоны" Лионелем Месси и легендарным экс-нападающим аргентинской сборной Диего Марадоной.
Фото: АиФ
- В то время сильно были важны лидеры в командах. И у Марадоны было всё, у него были сила, способности, он был боссом. Я видел, как он делает невероятные вещи. Пусть фанаты Месси не сердятся, но я думаю, что сейчас футбол отличается, сегодня это другой футбол. Марадона - лучший игрок, которого я видел, — цитирует президента страны TNT Sports.

Марадона за свою карьеру выступал за "Аргентинос Хуниорс", "Боку Хуниорс", "Барселону", "Наполи", "Севилью" и "Ньюэллз Олд Бойз". За сборную Аргентины сыграл 91 матч и забил 34 гола.

Лионель Месси выступает за каталонскую команду с 2003 года. Он провел 772 матча во всех турнирах и забил 662 гола. В сборной Аргентины форвард принял участие в 138 официальных матчах и забил 70 голов.


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Теги: Марадона Месси
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