Источник: 30-летний Пьянич договорился о 5-летнем контракте с "Барселоной"

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич близок к переходу в "Барселону".

Фото: Getty Images

Об этом сообщает Sport.es.



По сведениям источника, клуб и боснийский полузащитник договорились об условиях контракта, который будет подписан на пять лет. Испанскому клубу осталось договориться с "Ювентусом".



В нынешнем сезоне Пьянич провёл 32 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.