Чемпионат Испании может возобновиться 12 июня

Руководство испанской Ла Лиги сообщило клубам, что сезон может быть возобновлён в середине июня.
Фото: Lenta news
Об этом сообщает AS. Как вариант рассматривается также 19 июня, на случай, если этого потребует эпидемиологическая ситуация в стране.

Планируется доиграть сезон в течение июня и июля, чтобы к августу команды были готовы к матчам в еврокубках. Встречи в рамках чемпионата Испании будут проходить по пятницам, субботам и воскресеньям, чтобы завершить розыгрыш в кратчайшие сроки.

Сезон в Испании был приостановлен в связи с пандемией коронавируса. На момент приостановки команды успели сыграть 27 туров. По их итогам лидирует "Барселона" с отрывом от "Реала" в два очка.

В стране выявлено более 264 тыс. случаев заболевания коронавирусом, умерло более 26 тыс. человек. В мире число зараженных превысило отметку в 4,1 миллиона человек.


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Теги: Ла Лига Коронавирус
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