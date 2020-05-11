"Смолов тоже на поле". Сборная России отреагировала на возобновление тренировок в Испании

Сегодня команда из Виго возобновила тренировочный процесс на клубной базе. В занятии принимал участие Смолов.
"Смолов тоже на поле. "Сельта" запустила тренировки в группах по шесть игроков", — говорится в сообщении.
Смолов тоже на поле. «Сельта» запустила тренировки в группах по шесть игроков ? pic.twitter.com/wMZAbWHYDm— Сборная России (@TeamRussia) May 11, 2020
Смолов выступает за "Сельту" на правах аренды. Права на футболиста принадлежат московскому "Локомотиву". За "Сельту" форвард провел 6 матчей и забил 1 гол.