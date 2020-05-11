— Это два явления, но я для своей команды выбрал бы Месси. Это гений последнего паса и прирожденный голеадор. Роналду является искушенным убийцей только в штрафной, — рассказал Луческу в интервью Corriere dello Sport.
74-летний румын возглавлял "Зенит" в сезоне 2016/17, приведя команду к третьему место в чемпионате России и в 1/16 финала Лиги Европы.
32-летний Месси в нынешнем сезоне провёл за "Барселону" 22 матча в чемпионате Испании, забил 19 голов и отдал 12 голевых передач.
35-летний Роналду в 22 матчах за "Ювентус" в чемпионате Италии забил 21 гол и отдал три голевые передачи.
Луческу объяснил, почему Месси для его команды был бы важнее, чем Роналду
Бывший тренер "Зенита" Мирча Луческу сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!