- В Испании сложилось мнение, что если Германия не сможет возобновить чемпионат, то никто не сможет. Впечатляет то, с каким успехом в Германии борются с вирусом, - приводит слова игрока Kicker.
Отметим, что возвращение Бундеслиги запланировано на завтра, 16 мая. На данный момент в чемпионате сыграно 25 туров.
На данный момент в Германии зафиксировано 174 тысячи заражений коронавирусом. Страна находится на восьмом месте в мире по количеству заболевших.
"Реал" после 27-ми туров сыгранных в Ла Лиге занимает вторую строчку.
"Если не смогут завершить сезон Бундеслиги, то кто сможет?" Кроос - об успешности борьбы Германии с коронавирусом
Хавбек мадридского "Реала" Тони Кроос отреагировал на решение возобновить сезон в немецком футболе.
Фото: Getty Images
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