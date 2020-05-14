"Если не смогут завершить сезон Бундеслиги, то кто сможет?" Кроос - об успешности борьбы Германии с коронавирусом

Хавбек мадридского " Реала " Тони Кроос отреагировал на решение возобновить сезон в немецком футболе.

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- В Испании сложилось мнение, что если Германия не сможет возобновить чемпионат, то никто не сможет. Впечатляет то, с каким успехом в Германии борются с вирусом, - приводит слова игрока Kicker.



Отметим, что возвращение Бундеслиги запланировано на завтра, 16 мая. На данный момент в чемпионате сыграно 25 туров.



На данный момент в Германии зафиксировано 174 тысячи заражений коронавирусом. Страна находится на восьмом месте в мире по количеству заболевших.



"Реал" после 27-ми туров сыгранных в Ла Лиге занимает вторую строчку.