Футболисты испанских клубов с понедельника смогут тренироваться группами

Испанским футбольным клубам с понедельника разрешили проводить групповые занятия, передает Football Espana.



Команды смогут проводить занятия малыми группами, на одном и том же футбольном поле будут тренироваться не более девяти игроков.



Напомним, игроки клубов Ла Лиги проводят индивидуальные тренировки на клубных базах. Точная дата возобновления сезона на данный момент не определена.



Сегодня, 16 мая возобновился первый европейский чемпионат - Бундеслига. Матчи там проводятся без зрителей.