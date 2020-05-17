Смолов не получил штраф за отъезд из Испании во время карантина

Агент форварда "Сельты" Федора Смолова Герман Ткаченко сообщил, что его клиент не был оштрафофан за отъезд из Испании в Москву во время периода самоизоляции.

Фото: Eurosport