- Смолова не оштрафовали, - приводит слова Ткаченко РБК-Спорт.
Ранее СМИ сообщили, что "Сельта" оштрафовала нападающего Пионе Систо на 60 тысяч евро за нарушение карантина.
Российский нападающий вернулся в расположение команды 5 мая.
Фёдор Смолов стал игроком "Сельты" в зимнее трансферное окно, перейдя из московского "Локомотива" на правах аренды до лета. По окончании соглашения испанский клуб сможет выкупить трансфер футболиста. За новый клуб Смолов сыграл 6 матчей и забил один гол.
"Сельта" после 27-ми туров набрала 26 очков и располагается на 17-м месте в Примере. Чемпионат Испании прерван из-за пандемии коронавируса.
Смолов не получил штраф за отъезд из Испании во время карантина
Агент форварда "Сельты" Федора Смолова Герман Ткаченко сообщил, что его клиент не был оштрафофан за отъезд из Испании в Москву во время периода самоизоляции.
Фото: Eurosport
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