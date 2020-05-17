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Смолов не получил штраф за отъезд из Испании во время карантина

Агент форварда "Сельты" Федора Смолова Герман Ткаченко сообщил, что его клиент не был оштрафофан за отъезд из Испании в Москву во время периода самоизоляции.
Фото: Eurosport
- Смолова не оштрафовали, - приводит слова Ткаченко РБК-Спорт.

Ранее СМИ сообщили, что "Сельта" оштрафовала нападающего Пионе Систо на 60 тысяч евро за нарушение карантина.

Российский нападающий вернулся в расположение команды 5 мая.

Фёдор Смолов стал игроком "Сельты" в зимнее трансферное окно, перейдя из московского "Локомотива" на правах аренды до лета. По окончании соглашения испанский клуб сможет выкупить трансфер футболиста. За новый клуб Смолов сыграл 6 матчей и забил один гол.

"Сельта" после 27-ми туров набрала 26 очков и располагается на 17-м месте в Примере. Чемпионат Испании прерван из-за пандемии коронавируса.


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Теги: Смолов Сельта Ла Лига
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