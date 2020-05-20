Нападающий "Атлетика" Адурис объявил о завершении карьеры

Форвард "Атлетика" из Бильбао Ариц Адурис сегодня рассказал о своем решении завершить профессиональную карьеру.

- Время пришло. Я не раз говорил, что футбол уйдет из тебя до того, как ты уйдешь из него. Вчера врачи сказали мне обратиться к хирургу, и чем раньше, тем лучше, потому что мне необходимо эндопротезирование тазобедренного сустава. Чтобы моя повседневная жизнь могла оставаться такой же, как и раньше.К сожалению, тело сказало мне: "Хватит". Я уже не могу быть полезным партнерам так, как мне бы хотелось, и не могу помогать им так, как они того заслуживают. Это жизнь профессионального спортсмена, - написал Адурис в своем Twitter.39-летний Адурис выступал за "Атлетик" с 2000 по 2003, с 2006 по 2008 и с 2012 по 2020. Всего он провел за клуб из Бильбао 400 матчей и забил 172 гола. Он стал обладателем Суперкубка Испании в 2015 году. Дважды был лучшим бомбардиром Лиги Европы.Также в активе форварда 13 официальных матчей за сборную Испании, в которых он забил два гола.Адурис неоднократно отмечал, что закончит карьеру после текущего сезона.