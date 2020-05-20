"В некоторых аспектах бороться с "Реалом" невозможно. Когда есть какие-то сомнения, то решение всегда в их пользу.
Сейчас болельщики хотят выиграть Лигу чемпионов. В наше время этого турнира не было такого значения", - приводит слова Решака Cadena SER.
Напомним, чемпионат Испании был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
В турнирной таблице Ла Лиги "Барселона" занимает первое место, набрав в 27 турах 58 очков. "Реал" идет на втором месте с 56 баллами в активе.
Советник президента "Барселоны": решение всегда в пользу "Реала", когда есть сомнения
Советник президента "Барселоны" Карлес Решак заявил, что спорные решение всегда трактуются в пользу мадридского "Реала".
realmadrid.com
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