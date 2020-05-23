"Сельта" показала тренировку Федора Смолова (видео)

?Entrenando con @smolovfedor_90! ?????



?Ilusi?n y ambici?n! ? El delantero celeste nos confiesa las muchas ganas que ten?a de volver a entrenar con el equipo.#VolverEsGanar #IstoTam?n?Afouteza pic.twitter.com/T2QUtABvKb — RC Celta ? #IstoTam?n?Afouteza (@RCCelta) May 23, 2020

"Сельта" опубликовала видео тренировки российского нападающего команды Федора Смолова.Сам Смолов рассказал, что ждет возобновления сезона Ла Лиги."Рад возобновлению тренировок. Уже много времени прошло без футбола. Это первый раз в моей карьере, когда два месяца не было возможности играть.Надеюсь, скоро мы продолжим набирать форму и продолжим добывать очки. Я действительно думаю, что у нашей команды есть силы и все необходимое для того, чтобы боролись за высокие места", - сказал Смолов.Испанский чемпионат был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Сегодня стало известно, что турнир возобновится 8 июня.Смолов провел за "Сельту" шесть матчей и забил один гол.