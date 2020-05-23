"Сельта" показала тренировку Федора Смолова (видео)

?Entrenando con @smolovfedor_90! ?????— RC Celta ? #IstoTam?n?Afouteza (@RCCelta) May 23, 2020
?Ilusi?n y ambici?n! ? El delantero celeste nos confiesa las muchas ganas que ten?a de volver a entrenar con el equipo.#VolverEsGanar #IstoTam?n?Afouteza pic.twitter.com/T2QUtABvKb
Сам Смолов рассказал, что ждет возобновления сезона Ла Лиги.
"Рад возобновлению тренировок. Уже много времени прошло без футбола. Это первый раз в моей карьере, когда два месяца не было возможности играть.
Надеюсь, скоро мы продолжим набирать форму и продолжим добывать очки. Я действительно думаю, что у нашей команды есть силы и все необходимое для того, чтобы боролись за высокие места", - сказал Смолов.
Испанский чемпионат был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Сегодня стало известно, что турнир возобновится 8 июня.
Смолов провел за "Сельту" шесть матчей и забил один гол.