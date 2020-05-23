Месси рассказал, что хотел покинуть "Барселону"

Лидер каталонской команды Лионель Месси признался, что в 2016 году думал об уходе из клуба.

Фото: GLP

Напомним, что в том году игрока и его отца признали виновными в неуплате налогов на общую сумму 4,1 млн евро.



Месси и его отец получили условные сроки.



- В то время, из-за того скандала, я хотел уехать. Не из-за желания покинуть "Барсу", а из-за желания покинуть Испанию. Я чувствовал, что со мной здесь плохо обращались, и я не хотел тут оставаться.



У меня никогда не было официального предложения, потому что все знали о моем желании остаться в "Барселоне", - приводит слова Месси RAC1.



После 27-ми туров Ла Лиги "Барселона" лидирует с отрывом в два очка. Месси в текущем сезоне забил 19 голов и сделал 12 ассистов в рамках 22-х матчей.