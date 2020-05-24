Зидану грозит штраф 1,5 тыс. евро за нарушение карантина

Главный тренер мадридского " Реала " Зинедин Зидан покинул испанскую столицу несмотря на карантинные мероприятия.

Фото: Sportbox

Как сообщает Sport.es., наставник "сливочных" уехал в деревню, которая расположена в пригороде Мадрида. Зидан купил дом в том районе и, очевидно, решил туда съездить.



В случае применения санкций из-за этой поездки, специалисту придется оплатить штраф в размере 1 500 евро.



Ла Лига возобновится 8 июня. Чемпионат Испании был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.



Лидирует в турнирной таблице "Барселона", набравшая 58 очков в 27 турах. На втором месте идет "Реал" (56), на третьем - "Севилья" (47).