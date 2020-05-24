Игроки "Севильи" устроили массовую вечеринку и нарушили карантин

?La fotograf?a de #Banega que siembra la pol?mica en #Sevilla— Diario AS (@diarioas) May 24, 2020
? La imagen fue borrada enseguida
? ?Cu?ndo fue tomada la instant?nea?https://t.co/X3Jy1dkRza
Фото с мероприятия было удалено, однако представители СМИ успели сохранить снимок. Согласно указу властей страны, наличие в одном месте более 10 человек запрещено. На фотографии запечатлены 12 гостей вечеринки.
После того, как в Сети начали появляться негативные комментарии, игроки "Севильи" принесли извинения за свой поступок.
- Хочу извиниться и признаю, что мы допустили ошибку, нанеся ущерб имиджу клуба. Поэтому нам остается только извиниться перед клубом, товарищами по команде тренерским штабом и обществом в целом. Мы гарантируем, что осознали ошибку и больше не повторим подобных действий, - написал Окампос в своем Instagram.
Ла Лига возобновится 8 июня. Чемпионат Испании был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.
Лидирует в турнирной таблице "Барселона", набравшая 58 очков в 27 турах. На втором месте идет "Реал" (56), на третьем - "Севилья" (47).