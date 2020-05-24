Свернуть все/Развернуть все

Игроки "Севильи" устроили массовую вечеринку и нарушили карантин

Футболисты испанской "Севильи" Люк Де Йонг, Эвер Банега, Франко Васкес и Лукас Окампос устроили вечеринку, в которой приняло участие больше 10 человек.


Фото с мероприятия было удалено, однако представители СМИ успели сохранить снимок. Согласно указу властей страны, наличие в одном месте более 10 человек запрещено. На фотографии запечатлены 12 гостей вечеринки.

После того, как в Сети начали появляться негативные комментарии, игроки "Севильи" принесли извинения за свой поступок.

- Хочу извиниться и признаю, что мы допустили ошибку, нанеся ущерб имиджу клуба. Поэтому нам остается только извиниться перед клубом, товарищами по команде тренерским штабом и обществом в целом. Мы гарантируем, что осознали ошибку и больше не повторим подобных действий, - написал Окампос в своем Instagram.

Ла Лига возобновится 8 июня. Чемпионат Испании был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.

Лидирует в турнирной таблице "Барселона", набравшая 58 очков в 27 турах. На втором месте идет "Реал" (56), на третьем - "Севилья" (47).


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Севилья Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Джикия подшутил над Ананидзе, выложив ролик с ребенком-футболистом
Игроки "Севильи" устроили массовую вечеринку и нарушили карантин
"Узнали красавца-блондина?" У хавбека "Ростова" новый имидж
Зидану грозит штраф 1,5 тыс. евро за нарушение карантина
"Рубин" продлил контракт с Тарасовым 1
Борис Игнатьев: Кикнадзе говорит, что он это клуб. По-моему, команда - это клуб. Все остальное - преходящее
Борис Игнатьев - о возобновлении РПЛ: убежден, что в отношении безопасности все будет так, как необходимо
"Пусть порадуются хлопцы". Милевский - о поражении в Кубке Белоруссии
Игроки "Спартака" провели первую тренировку после паузы
Глушаков и футболистка российской сборной Коваленко снова обменялись комментариями
Арнор Сигурдссон вернулся в Россию на частном самолете 2
В Великобритании 41 человек умер от коронавируса после матча "Ливерпуль" - "Атлетико" 5
Гендиректор "Химок": если инвестор появится, то будем в РПЛ. Если нет, то пойдём в ФНЛ 1
Тренировки "Локомотива" проводит Пашинин 1
"Если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся". Тарасов - о возобновлении РПЛ 9
БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии 3
"Почувствуйте себя Юрием Палычем!" "Локомотив" презентовал настольную игру 2
Защитник "Урала": не читал, чтобы в Германии не хватало мест в больницах. Россия и Беларусь – это одна история
"Мы все держим кулачки". Бузова поддержала Погребняка 3
"Письменный стол футбольного тренера". Евсеев показал своё рабочее место
Московская область отказалась от предложений по спонсорству "Химок" 7
Вернер забил три гола "Майнцу" и установил личный рекорд, РБ вышел на третье место
Канчельскис: "Локомотив" удивляет - то Смородская чудила, то Кикнадзе чудит 2
"Я болею за "Ислочь". Фанаты белорусского клуба отреагировали на признание Ивана Урганта 1
"Есть один нюанс". Юрист - о том, сможет ли Левен из "Аугсбурга" сыграть за сборную России
Канчельскис: если пройдем карантин, и не появится заболевших, можно возобновлять сезон. Какие проблемы?
"Ахмат" сообщил результаты проверки на коронавирус иностранных игроков
"Потеря обоняния и вкуса, лихорадка". Девушка выздоровевшего от коронавируса Ругани - о симптомах болезни
Источник: Тедеско намерен дать шанс Мелкадзе, на Ташаева тренер не рассчитывает 5
"Аугсбург" разгромил "Шальке", россиянин забил гол 1
Все новости