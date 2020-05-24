Игроки "Севильи" устроили массовую вечеринку и нарушили карантин

Футболисты испанской "Севильи" Люк Де Йонг, Эвер Банега, Франко Васкес и Лукас Окампос устроили вечеринку, в которой приняло участие больше 10 человек.

?La fotograf?a de #Banega que siembra la pol?mica en #Sevilla



? La imagen fue borrada enseguida



? ?Cu?ndo fue tomada la instant?nea?https://t.co/X3Jy1dkRza — Diario AS (@diarioas) May 24, 2020

Фото с мероприятия было удалено, однако представители СМИ успели сохранить снимок. Согласно указу властей страны, наличие в одном месте более 10 человек запрещено. На фотографии запечатлены 12 гостей вечеринки.После того, как в Сети начали появляться негативные комментарии, игроки "Севильи" принесли извинения за свой поступок.- Хочу извиниться и признаю, что мы допустили ошибку, нанеся ущерб имиджу клуба. Поэтому нам остается только извиниться перед клубом, товарищами по команде тренерским штабом и обществом в целом. Мы гарантируем, что осознали ошибку и больше не повторим подобных действий, - написал Окампос в своем Instagram.Ла Лига возобновится 8 июня. Чемпионат Испании был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.Лидирует в турнирной таблице "Барселона", набравшая 58 очков в 27 турах. На втором месте идет "Реал" (56), на третьем - "Севилья" (47).