В "Реал" не поступило ни одного предложения о продаже нападающего Гарета Бэйла.
Как сообщает Marca, единственным претендентом на футболиста является "Ньюкасл", но официального предложения пока не поступало. Отмечается, что валлиец показывает хорошее отношение к тренировкам. Не исключено, что "Реал" даст Бэйлу еще один шанс, чтобы проявить себя и закрепиться в стартовом составе.
Контракт Бэйла с "Реалом" действует до 2022 года.
Marca: "Реалу" не поступило предложений по Бэйлу. Клуб может дать игроку еще один шанс
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