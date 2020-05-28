Вальдес стал главным тренером команды 4-го дивизиона Испании

Экс-голкипер "Барселоны" Виктор Вальдес стал главным тренером клуба 4-го дивизиона Испании "Орта".

???| El nou entrenador de l'@uahorta de la pr?xima temporada ser? V?ctor Vald?s.



Experi?ncies com a entrenador dels Juvenils del @edmoratalaz i del @FCBmasia.



???Esperem que tinguis molts ?xits i encerts al capdavant del nostre club?#SomhiHorta?? #3div5 pic.twitter.com/GX7p8gv9zP — Uni? Atl?tica d'Horta (@uahorta) May 28, 2020

Отметим, что это первая профессиональная команда в тренерской карьере голкипера.Вальдес выступал за "Барселону" с 2000 по 2014 год. В 539 матчах он пропустил 442 гола.Бывший вратарь испанцев был уволен с поста главного тренера юношеской команды каталонцев U-19 в октябре 2019 года. Вальдес покинул свой пост из-за плохих результатов. Команду он возглавил в июле 2019 года.