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Вальдес стал главным тренером команды 4-го дивизиона Испании

Экс-голкипер "Барселоны" Виктор Вальдес стал главным тренером клуба 4-го дивизиона Испании "Орта".


Отметим, что это первая профессиональная команда в тренерской карьере голкипера.

Вальдес выступал за "Барселону" с 2000 по 2014 год. В 539 матчах он пропустил 442 гола.

Бывший вратарь испанцев был уволен с поста главного тренера юношеской команды каталонцев U-19 в октябре 2019 года. Вальдес покинул свой пост из-за плохих результатов. Команду он возглавил в июле 2019 года.


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Теги: Вальдес
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