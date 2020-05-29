Агент Хакими рассказал, что игрок вернется в "Реал"

Алехандро Камано, представитель защитника "Боруссии" Ашрафа Хакими рассказал, что футболист вернется в мадридский "Реал".



Хакими выступает за дортмундскую команду на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.



"По окончании сезона он вернется в "Реал". Потом посмотрим, что будет дальше. Он хочет играть в каждом матче. Цель Хакими - играть за "Реал". Это лучший клуб в мире", - цитирует агента telemadrid.es.



Хакими является воспитанником академии "сливочных". В нынешнем сезоне за "Боруссию" он провел 40 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 10 голевых передач.