Как сообщает El Mundo Deportivo, футболист летом покинет испанскую команду. "Валенсия" предлагала аргентинцу контракт с зарплатой 2,8 евро и опцией автоматического продления на один сезон в том случае, если Гарай провел бы 20 матчей в следующем сезоне. Но это предложение не устроило защитника.
Напомним, Гарай выступает за "Валенсию" с лета 2016 года, перейдя из "Зенита".
Гарай летом покинет "Валенсию"
Защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай оказался продлевать контракт с клубом.
Фото: © Global Look Press
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