Месси считает, что футбол никогда не станет прежним

Форвард "Барселоны" Лионель Месси высказался о ситуации с пандемией коронавируса, из-за чего были приостановлены практически все чемпионаты.

Фото: © REUTERS

"Многим людям было действительно тяжело, потому что эта ситуация как-то повлияла на них. Я имею в виду людей, которые потеряли родственников и друзей и даже едва смогли попрощаться с ними. Что касается футбола, то думаю, что он уже никогда не будет прежним", — приводит слова Месси El Pais Semanal.



Чемпионат Испании был приостановлен в марте. Возобновится сезон Ла Лиги 11 июня.



32-летний Месси в нынешнем сезоне провел 22 матча и забил 19 голов.



На 31 мая в мире выявлено более 6 млн заболевших коронавирусом.