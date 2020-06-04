Диего Коста оштрафован на 36 тысяч евро за уклонение от уплаты налогов

Форвард "Атлетико" Диего Коста получил штраф за уклонение от уплаты налогов.



Как сообщает Elmundo, футболист заплатит штраф в размере 36 тысяч евро. 31-летний Коста избежал ареста, согласившись заплатить штраф.



В 2014 году Коста также был виновным в неуплате налогов и был оштрафован на 1,1 млн евро.



Футболист в нынешнем сезоне провел 13 матчей в чемпионате Испании и забил два гола.