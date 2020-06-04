Месси может не сыграть в первом матче после возобновления сезона

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси может пропустить первый матч после возобновления сезона в чемпионате Испании.

skor.sozcu.com.tr

Как сообщает El Chiringuito, у 32-летнего футболиста дискомфорт в приводящей мышце бедра и клуб может поберечь его в выездной встрече 28-го тура против "Мальорки".



3 мая Месси пропускал занятие в общей группе каталонской команды.



В нынешнем сезоне на счету Месси 24 гола и 16 голевых передач в 31 матче.