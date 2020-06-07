Неймар готов вернуться в "Барселону", но хочет сделать это после победы в Лиге чемпионов с "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Неймар готов вернуться в "Барселону".



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Как сообщает El Mundo Deportivo, бразильский футболист хочет сделать это после победы в Лиге чемпионов с "ПСЖ". Неймар намерен вернуться в "Барсу", добившись успеха в Европе.



Отметим, что "ПСЖ" никогда в своей истории не выигрывал Лигу чемпионов.



Неймар выступает за "ПСЖ" с 2017 года, перейдя из "Барселоны" за 222 миллиона евро.