Спортивный директор "Интера": если Мартинес уйдет, ему на замену придет топ-игрок

Спортивный директор "Интера" Джузеппе Марота прокомментировал возможный уход из клуба нападающего Лаутаро Мартинеса.

Фото: © Global Look Press

Ранее сообщалось, что 22-летний аргентинец договорился о контракте с "Барселоной". Сумма трансфера может составить 111 миллионов евро.



"Если Мартинес уйдет из нашей команды, ему на замену придет топ-игрок. Нам очень нравится Кьеза, но его цена слишком высока", - цитирует Мароту журналист Николо Скира в своем твиттере.



В нынешнем сезоне Мартинес провел 31 матч, забил 16 голов и сделал 4 голевых паса.