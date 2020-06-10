- У него был талант, чтобы стать одним из лучших в мировом футболе. Но голова у футболиста, к сожалению, не на месте. В важный момент карьеры он сделал выбор в пользу денег. Когда он играл за "Краснодар", у него была возможность поехать в Европу. Однако он не хотел выступать за "середняк".
Смолов - талантливый футболист, но он проигрывает в других компонентах: в "физике", в характере. Показательным в этом отношении стал чемпионат мира, - приводит слова испанского журналиста News.ru.
Федор Смолов - воспитанник московского "Динамо". Он ушел из клуба в 2015 году в "Урал", затем в "Краснодар". В этой команде он два сезона подряд стал лучшим бомбардиром страны и превратился в стабильного игрока сборной России.
Из "Краснодара" Федор перешел в московский "Локомотив" в 2018 году. Сейчас Смолов выступает за испанскую "Сельту" на правах аренды. Ранее появилась информация, что "Сельта" намерена выкупить 30-летнего россиянина. Смолов провел за испанский клуб 6 матчей и забил один мяч в ворота мадридского "Реала" в гостях.
"У него голова не на месте". Что говорят о Смолове испанские журналисты
Журналист EFE Хосе Игнасио Ортега составил свое впечатление о нападающем "Сельты" и сборной России Федоре Смолове.
Фото: ФК "Сельта"
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