- Мне тогда был 31 год. За меня специально запросили большие деньги, зная, что "Реал" за 31-летнего футболиста такие деньги не отдаст. Речь шла о 20 миллионах, - сказал Мостовой в видео YouTube-канала "ФУХ".
Большую часть своей карьеры Александр Мостовой провел в "Сельте". Он выступал за нее с 1996 по 2004. В составе команды российский нападающий забил 64 мяча в 249 матчах Ла Лиги.
Больше сотни игр он провел за московский "Спартак". Также в послужном списке Мостового "Бенфика", "Кан", "Страсбур", "Алавес".
Мостовой рассказал, что был близок к переходу в "Реал"
Футбольный эксперт и экс-футболист Александр Мостовой рассказал, что, будучи игроком "Сельты", мог перейти в мадридский "Реал".
Фото: AS
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