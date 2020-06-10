Об этом сообщает Sport.es. По итогам исследования аргентинец превзошел португальца в два раза. Месси получил 1,21 балл, а Роналду - 0,61.
Для оценки учитывались такие критерии, как действия с мячом, создание моментов, влияние на итоговый результат. За основу были взяты выступления игроков с 2013 по 2016 год.
Для справки: конкретно в этот промежуток Криштиану Роналду взял 3 золотых мяча (2013, 2014, 2016), Лионель Месси - один (2015).
Ученые из Нидерландов заявили, что Месси дважды превосходит Роналду по игре на поле
Нидерландская информационная компания SciSports совместо с Университетом Левена в Бельгии провела исследование игровых качеств Месси и Роналду.
Фото: Reuters
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