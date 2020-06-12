"Месси - лучший футболист мира и лучший футболист в истории футбола. Я бы всегда выбирал новичков, советуясь с Месси, чтобы было понятно, с кем он хочет играть рядом.
Сейчас он не может бегать так, как в 25 лет. Но иногда все равно это делает. Он должен выступать до 70 лет, чтобы мы могли подольше получать удовольствие от его игры", - приводит слова камерунца Marca.
32-летний Месси всю карьеру проводит в "Барселоне". В 782 матчах он забил 657 голов. Аргентинец выиграл шесть "Золотых мячей".
Это'О: Месси - лучший игрок мира и лучший футболист в истории
Бывший форвард "Барселоны" и сборной Камеруна Самюэль Это'О высказался об аргентинском нападающем каталонской команде Лионеле Месси.
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