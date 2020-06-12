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Брат Рамоса: Серхио мечтает завершить карьеру в "Реале"

Брат и представитель защитника "Реала" Серхио Рамос Рене Рамос рассказал, что 34-летний футболист хочет завершить карьеру в мадридском клубе.

"У обеих сторон есть конкретные намерения. Надеюсь, он завершит карьеру в Мадриде. Он мечтает об этом. Насколько мне известно, "Реал" хочет того же.

Новый контракт пока не обсуждали. Но нет поводов для беспокойства. Когда клуб поднимет вопрос, мы начнем переговоры", - цитирует Рене Рамоса Marca.

Рамос провел за "Реал" 640 матчей и забил 91 гол. За команду он выступает с 2005 года.


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Теги: Рамос Реал
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