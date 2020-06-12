Полузащитник "Реала" Тони Кроос выразил надежду, что команда сможет догнать "Барселону" в турнирной таблице.
"Будет надеяться, что они где-то оступятся. "Реалу" пока не хватает стабильности. Иначе мы бы лидировали в таблице. Все зависит от того, у кого будет меньше травм. Нам понадобится каждый игрок. Тот, кто лучше всех справится с непривычной ситуацией, в итоге станет чемпионом", - цитирует немецкого футболиста Goal.com.
"Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в 27 турах 58 очков. "Реал" с 56 баллами идет вторым.
14 июня "Реал" сыграет с "Эйбаром". Днем ранее "Барселона" встретится с "Мальоркой".
Тони Кроос: будем надеяться, что "Барселона" оступится
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