Модрич: для качественного скачка Мбаппе нужно перейти в другой чемпионат

Полузащитник мадридского " Реала " Лука Модрич выразил мнение об игре нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе.

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- У Мбаппе есть всё, чтобы доминировать. Но я думаю, что для качественного скачка ему нужно перейти в чемпионат, в котором его команда не будет так легко побеждать, - цитирует Модрича Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



Ранее сообщалось, что "Реал" попробует подписать француза летом 2021 года.



Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром французского чемпионата в двух последних сезонах Лиги 1 подряд. В предыдущем розыгрыше он провел 20 матчей, забил 18 голов и сделал 5 голевых передач. "ПСЖ" стал чемпионом.