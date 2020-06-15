- Шел в "Реал" не всю жизнь в арендах быть, а там играть. Все покажет практика. Если клуб и тренер доверят вернуться, - цитирует Лунина Tribuna со ссылкой на "Профутбол".
Ранее сообщалось, что украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин станет вторым вратарем главной команды вместо Альфонса Ареоля.
До того, как испанский футбол был прерван из-за коронавируса, Лунин сумел зарекомендовать себя в Сегунде, где он выступает на правах аренды за "Овьедо" до конца текущего сезона. На его счету 9 матчей и одна игра без пропущенных голов.
Андрей Лунин перешел в "Реал" из "Зари" летом 2018 года, но играл за "сливочных" только в товарищеских матчах.
Лунин: шел в "Реал" не всю жизнь в арендах быть, а там играть
Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, выступающий за "Овьедо" на правах аренды, выразил желание закрепиться в стане основной команды "сливочных".
Фото: globallookpress.com
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