- Роналду - один из лучших в истории. Мы в "Реале" скучаем по его голам и характеру. Криштиану всегда хочет побеждать, он мотивировал нас. У него большое сердце, он всегда готов помочь тем, кто в этом нуждается, - цитирует Модрича La Gazzetta dello Sport.
Криштиану Роналду защищал цвета мадридского "Реала" с 2009 по 2018. Форвард дважды стал чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны, 4 раза выигрывал Лигу чемпионов и два раза Суперкубок УЕФА.
В "Ювентус" Роналду перешел летом 2018 года за 112 миллионов евро. В составе "старой синьоры" португалец стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны.
Модрич: мы в "Реале" скучаем по голам и характеру Роналду
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич выразил мнение об игре нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Фото: Irish Mirror
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