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Суд обязал Неймара выплатить "Барселоне" 6,7 млн евро

Пресс-служба "Барселоны" сообщает, что клуб выиграл суд у бывшего форварда команды Неймара.
Фото: AFP
Бразильский форвард "ПСЖ" требовал у каталонцев 43,6 млн евро, которые он должен был получить при продлении контракта. Но теперь Неймару самому придётся заплатить клубу 6,7 млн евро.

"Барселона" не стала выплачивать Неймару бонус за лояльность, так как он согласился перейти в "ПСЖ". Но игрок настаивал, что бонус ему должны были выплатить.

"Барселона" подала встречный иск, потребовав, чтобы форвард вернул часть полученных бонусных денег при продлении контракта.


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Теги: Неймар Барселона
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