Зидан стал вторым по количеству побед тренером "Реала"

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде выиграл у "Реал Сосьедада" со счётом 2:1.
Фото: The Sun
Эта победа стала 134-й для Зинедина Зидана на посту главного тренера команды, приводит статистику Gracenote. Француз вышел на второе место по этому показателю, опередив Висенте Дель Боске, на счету которого 133 победы. Первое место уверенно занимает Мигель Муньос, 357 раз добивавшийся успеха с "Королевским клубом".

Зидан возглавлял "сливочных" с января 2016-го по май 2018-го года, три раза победив с клубом в Лиге Чемпионов. Второе пришествие тренера состоялось в марте 2019-го. На данный момент "Реал" с 65-ю очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. У "Барселоны" столько же набранных баллов, но мадридский клуб опережает каталонцев по личным встречам.


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Теги: Зидан Реал Мадрид Ла Лига
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