Главный тренер "Барселоны" прокомментировал спорный пенальти в пользу "Реала".
Напомним, что в матче "Королевского клуба" с "Реалом Сосьедад" (2:1) первый мяч "сливочные" забили после неочевидного пенальти.
- Есть вещи, которые мы не можем контролировать, и это не зависит от нас. Мы просто должны побеждать. Что касается вчерашнего матча, все видели, что произошло, каждый сделает собственный вывод, - цитирует тренера Marca.
Благодаря этой победе "Реал" обошёл "Барселону" в турнирной таблице. У команд равное количество очков, но команда Зидана выше из-за результатов в личных встречах.
Сетьен - о спорном пенальти в пользу "Реала": все видели, что произошло, каждый сделает собственный вывод
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