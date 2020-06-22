Сетьен - о спорном пенальти в пользу "Реала": все видели, что произошло, каждый сделает собственный вывод

Главный тренер "Барселоны" прокомментировал спорный пенальти в пользу "Реала".

Напомним, что в матче "Королевского клуба" с "Реалом Сосьедад" (2:1) первый мяч "сливочные" забили после неочевидного пенальти.

- Есть вещи, которые мы не можем контролировать, и это не зависит от нас. Мы просто должны побеждать. Что касается вчерашнего матча, все видели, что произошло, каждый сделает собственный вывод, - цитирует тренера Marca.

Благодаря этой победе "Реал" обошёл "Барселону" в турнирной таблице. У команд равное количество очков, но команда Зидана выше из-за результатов в личных встречах.


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Теги: Ла Лига Барселона Реал Мадрид
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