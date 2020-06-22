В Испании могут провести матчи со зрителями

До конца текущего сезона в Испании зрители могут частично вернуться на трибуны.



По информации АР, в Испании планируют возобновить посещение болельщиками стадионов. Конкретные даты пока не названы, но, при соблюдении ряда мер безопасности, примерно треть мест на стадионах могут быть заполнены болельщиками. Планируется распределять время прибытия болельщиков на матчи, чтобы не допускать чрезмерного скопления людей.



Кроме этого, при входе на стадион всем пришедшим будут измерять температуру, а во время игры болельщики смогут воспользоваться антисептиками.



Напомним, недавно футбольный сезон в Испании был возобновлён после коронавирусной паузы, но в настоящее время все матчи проходят при пустых трибунах.